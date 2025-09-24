Как россияне будут отдыхать в 2026 году: календарь выходных

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2026 году. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление на следующий год.

Согласно календарю праздников и выходных, в Новый год у россиян будет 12 нерабочих дней – с 31 декабря по 11 января включительно. Первый рабочий день – 12 января.

В День защитников Отечества и на 8 Марта у россиян будет по три выходных – с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. В обоих случаях понедельник будет нерабочим.

Следующие праздники выпадают на май – там ожидается 6 выходных: с 1 по 3 мая и с 9 по 11. Еще три нерабочих дня будет в июне – с 12 по 14.

Один выходной будет осенью – в честь Дня народного единства. Нерабочим считается 4 ноября. 31 декабря 2026 года у россиян – выходной.

