Известен список стран, которые примут участие в конкурсе «Интервидение»

В международном музыкальном конкурсе «Интервидение — 2025» примет участие 21 страна, включая США. Об этом рассказал директор департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Алимов.

На конкурс приедут артисты из 21 страны. Среди них: представители государств БРИКС, СНГ, Латинской Америки и Азии, приводит слова Алимова ТАСС. Он также добавил, что в «Интервидении» примет участие США.

До этого сообщалось, что в конкурсе примут участие 19 стран — к ним добавились Кения и Эфиопия. Организаторы также рассчитывают на присутствие исполнителя от Объединенных Арабских Эмиратов.

Конкурс планируют провести в Москве 20 сентября 2025 года.

Напомним, от США на «Интервидении» может выступить дочь Майкла Джексона Пэрис или его предполагаемый внебрачный сын, норвежский рэпер Омер Бахти. Пока страна определяется с кандидатом, который отправится на конкурс.