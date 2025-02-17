Избранная против воли мэр российского города отказалась вступать в должность

Избранная мэром Березовского городского округа Юлия Маслакова, которая не хотела занимать эту должность, так в нее и не вступила и даже не пришла на инаугурацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«До пятницы ждали вступления в должность Юлии Олеговны, она не подошла, выясняем обстоятельства, может, в этом были какие-то причины», — заявили агентству в пресс-службе думы Березовского.

Отмечается также, что до вступления в должность нового мэра руководить округом продолжает предыдущий, Евгений Писцов.

Писцов возглавлял Березовский с 2011 года, однако на последние выборы с треском проиграл, набрав всего шесть голосов депутатов — против 17 до Маслаковой. При этом сама женщина еще до голосования пыталась сняться с конкурса, а после его проведения подала на местных парламентариев в суд.

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