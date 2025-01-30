Мэр Березовского Евгений Писцов проиграл выборы жене своего водителя. Об этом сообщает Ura.ru.

Дума города Березовский в Свердловской области 30 января проголосовала за кандидатуру мэра города. 17 голосов депутатов набрала сотрудница местной администрации Юлия Маслакова, шесть голосов набрал переизбирающийся мэр города Евгений Писцов.

Журналисты выяснили, что Маслакова является кандидатом-спойлером, она оказалась женой водителя мэра Евгения Писцова. Интересно, что женщина перед голосованием депутатов попыталась взять самоотвод, но согласно регламенту, сделать это надо было еще раньше. В итоге голосование все же состоялось.

В Свердловской области уже несколько месяцев происходит политический конфликт между двумя сторонами: один из богатейших депутатов Вячеслав Брозовский пытается сорвать переизбрание мэра Евгения Писцова из-за земельного спора.

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