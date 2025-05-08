Избран новый Папа Римский, из трубы Сикстинской капеллы идет белый дым

В Ватикане избран новый Папа Римский. Из трубы Сикстинской капеллы пошел белый дым, традиционно возвещающий о положительном исходе голосования. Об этом сообщает ТАСС.

Пока нет информации о том, кто именно стал главой Римско-католической церкви. Его имя будет известно, когда он выйдет на балкон собора Святого Петра в белом облачении. Церемония будет завершена традиционным благословением «Урби эт орби» («Граду и миру»).

Напомним, что Папу Римского избрали не с первого раза. Вечером 7 мая шел черный дым, повествующий о продолжении конклава. Для избрания одному из 133 участников конклава в возрасте до 80 лет надо было набрать две трети голосов (89 голосов).

Отмечается, что до этого в Ватикане аннулировали два символа власти, которые принадлежали Папе Римскому Франциску. Он скончался 21 апреля 2025 года после продолжительной болезни в возрасте 88 лет.

Ранее мы писали о том, что Карл III не приехал проститься с Папой Римским, воспользовавшись особым правом.