Карл III не приехал проститься с Папой Римским, воспользовавшись особым правом

Британский монарх Карл III не присутствовал на прощании с Папой Римским Франциском. Вместо него королевскую семью представлял принц Уильям. Журналистам Elle.com стало известно, почему верховный правитель не появился на церемонии.

Изначально некоторые подумали, что все дело в здоровье Карл III. Он, как и его невестка Кейт Миддлтон, борется с раком. Монарх пытается бодриться, хоть, по слухам, все не так хорошо, как хотелось.

Но в данном случае, как выяснили журналисты, причина отсутствия короля кроется в другом. Согласно протоколу Букингемского дворца правящий монарх не должен присутствовать на подобных мероприятиях. Потому Карл III и ограничился официальным заявлением, которое опубликовали в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский побывали на похоронах Папы Римского. Также главы государств провели небольшую беседу.