Из-за штрафов за поиск экстремистских материалов: Лига безопасного интернета Мизулиной под угрозой ликвидации

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина указала на недостаток нового закона №41-ФЗ о штрафах за поиск экстремистских материалов. Организация блогера не сможет нормально работать из-за него, передает Telegram-канал Mash.

Так, Мизулина констатирует, что искать в Сети все плохое с благой целю запретить станет невозможно. Все попытки пресечь распространение экстремистского контента будут караться штрафами, так как все равно перед этим с ним нужно будет ознакомиться.

Также глава Лиги заявила, что даже деятельность сотрудников МВД можно будет приравнять к противоправной. Это касается и депутатов, которым будет невозможно отправить жалобу на экстремистские материалы.

Ранее Мизулина раскритиковала подарки от американского рэпера Snoop Dogg в Telegram. Она увидела в них пропаганду запрещенных веществ.