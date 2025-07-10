Мизулина увидела пропаганду наркотиков в подарках от Snoop Dogg в Telegram

Глава «Лиги безопасного интернета» и блогер Екатерина Мизулина раскритиковала подарки от известного рэпера Snoop Dogg в Telegram. Она увидела в некоторых из них пропаганду наркотиков. Об этом она сообщила в личном Telegram-канале.

Напомним, что Snoop Dogg выпустил клип «Подарки», в котором прорекламировал социальную сеть. После у пользователей появилась возможность приобрести подарки от рэпера. Это были элементы из клипа.

Выбор цифровых подарков раскритиковала Екатерина Мизулина. Она поделилась, что пользователи массово жалуются на пропаганду запрещенных веществ.

«Лучше бы сам оперативно всё это удалил. Это «лучший» подарок, который Telegram мог сделать своим оппонентам. Не очень дальновидно. Особенно сейчас, когда мы видим разные заявления о перспективе работы платформы в России», – написала глава Лиги.

Мизулина отметила, что не считает себя сторонником ограничений.

«Я не сторонник ограничений в отношении платформы, о чем говорила ранее. Но, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих», – добавила она.

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