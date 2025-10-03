«Идиотизм полнейший!»: Милонов высказался о текстах Оксимирона* в школьной олимпиаде по русскому языку в Сочи

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал использование строчек из песен рэпера Оксимирона* (признан иноагентом на территории РФ) в задании для Всероссийской школьной олимпиады по русскому языку в Сочи. В беседе с «Абзацем» парламентарий отметил, что ответственные за это должны быть уволены.

«Каким образом составитель заданий окончил высшее учебное заведение? Идиотизм полнейший! Я понял бы, если бы кто-то случайно подменил тексты, был один негодяй или просто хакер взломал и поменял задания. Но это же кто-то подписывал, какие-то люди согласовывали! Те, кто подписывал не глядя, должны держать ответ», — высказался депутат.

По его мнению, если кто-то предлагает такое российским школьникам, он больше ничего не должен им предлагать. Он призвал составителей задания обратить внимание на вакансии в Сочи, которые не требуют работы с детьми.

В мэрии города, в свою очередь, объяснили, что все тесты были разработаны на основе «официальных сборников лингвистических задач».

*признан иноагентом на территории РФ