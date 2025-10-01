«Нарушение конституционного строя»: певцу SHAMAN посоветовали не лезть в политику

Депутат Милонов посоветовал певцу SHAMAN не лезть в политику. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Недавно Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, подарил своей возлюбленной Екатерине Мизулиной партию «Мы». Некоторые поклонники музыканта восприняли это с осторожностью и подумали, что артист может уйти в политику.

По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, певцу стоит и дальше заниматься исполнительской деятельностью.

«Дронов, если кто забыл, он музыкант! Вот пусть и занимается музыкой, пением и так далее, ему в политике нечего делать. Более того, я считаю абсолютно неправильным, когда он дарит Мизулиной политическую партию. Это нарушение конституционного строя», — заявил он.

Чиновник добавил, что выступает против участия знаменитостей в политической жизни страны.

«Ни один артист не может становиться депутатом, если он некомпетентен в вопросах внутренней и внешней политики, дипломатии, юриспруденции и так далее», — объяснил Милонов.

