Голод не тетка, а дядька: Трамп сожжет все печенье Байдена для афганских и пакистанских детей

Администрация президента США Дональда Трампа решила уничтожить 500 тонн печенья для детей Афганистана и Пакистана. Она не стала реализовывать до конца инициативу Агентства по международному развитию (USAID), передает Atlantic со ссылкой на источники.

Организация еще при Джозефе Байдене потратила порядка 800 тысяч долларов на закупку продовольствия для афганских и пакистанских детей. Оно хранится на складах в Объединенных Арабских Эмиратах, где у печенья постепенно подходит к концу срок годности.

При Трампе USAID резко сократили финансирование, а вопрос о поставках продуктов в дальневосточные страны повис в воздухе. Как итог — вместо того чтобы отправить печенье беднякам, его планируется уничтожить за счет американских граждан. Из налогов на это уйдет 130 тысяч долларов. Причем лакомством, по подсчетам экспертов, в течение недели могли бы питаться 1,5 млн детей.

Ранее стало известно, как жена Трампа влияет на политику США на Украине. Мелания, как считают журналисты, могла повлиять на решение мужа о военной помощи.