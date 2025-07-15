Решающее слово первой леди: раскрыта ключевая роль жены Трампа в политике США на Украине

На решение американского президента Дональда Трампа в вопросах поставок военной помощи Украине могла повлиять его супруга Мелания Трамп. Такое мнение высказала автор книги про первую леди США Мэри Джордан.

По словам Джордан, мнение Мелании очень важно для главы Белого дома. Трамп может прислушиваться к супруге больше, чем к советникам по национальной безопасности или экспертам по внешней политике, пишет The Times.

Издание уточняет, что президент США часто обсуждает с женой текущие мировые события, включая ситуацию на Украине. Выступая 14 июля в Овальном кабинете, Трамп признался, что передал супруге детали «замечательного» разговора с Владимиром Путиным.

Интерес Мелании Трамп к ситуации на Украине может быть связан с ее личным опытом жизни за «железным занавесом» и глубоким уважением к бывшему президенту Рональду Рейгану, который был символом консервативных ценностей и жесткой политики по отношению к Советскому Союзу.

Ранее эксперты раскрыли детали брака Дональда и Мелании Трамп. По их словам, глава США во время военного парада проявлял себя заботливым мужем.