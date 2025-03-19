Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов засмущался, узнав о звании краша у россиянок
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отреагировал на новости, что россиянки признали его крашем. Узнав об этом, он засмущался. Подробности сообщил в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев.
Новым генеральным директором «Роскосмоса» Баканов был назначен 6 февраля 2025 года. Когда об этом стало известно, в Сети распространились фотографии чиновника, и российские девушки отметили его красоту. Впрочем, как оказалось, сам Дмитрий о своей популярности не знал. О том, что его признали крашем, он услышал от журналиста.
«А вы знаете, что вы краш всех женщин российских? Вам приятно?» - поинтересовался у него Юнашев.
Баканов же засмущался, а после ответил: «Приятно будет, если результаты в космосе покажем соответствующие».
Напомним, что раньше Дмитрий Баканов занимал должность замминистра транспорта России. Пост главы «Роскосмоса» к нему перешел после Юрия Борисова.
Ранее СМИ выяснили, что известно о Дмитрии Баканове, который стал крашем россиянок.