«Молодой и красивый»: что известно о новом главе «Роскосмоса» Дмитрии Баканове

В «Роскосмосе» сменился генеральный директор. Место Юрия Борисова занял Дмитрий Баканов. Пользователи Сети восхитились внешностью мужчины и отметили, что он мог бы сниматься в кино.

Дмитрий Баканов стал самым молодым начальником «Роскосмоса». Ему всего 39 лет. До него пост занимали Дмитрий Рогозин и Юрий Борисов, которым было 54 года и 65 лет соответственно.

Как сообщает 360.ru, мужчина родился 7 октября 1985 года в Ленинске Казахской ССР. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Экономист» и является кандидатом экономических наук.

Он успел поработать в космической отрасли – был в должности руководителя спутниковой системы «Гонец» в дочерней корпорации «Роскосмоса» с 2011 по 2019 год. После Дмитрий перешел в департамент цифровой трансформации Минтранса, а в 2022 году стал замглавы в этом ведомстве.

Сенатор Дмитрий Рогозин уже успел поздравить Баканова с назначением в личном Telegram-канале.

«Искренне поздравляю Дмитрия Баканова с назначением на должность генерального директора Роскосмоса! Знаю его как очень толкового специалиста и порядочного человека», — написал он.

Пока одни обсуждают причины смены руководителя, другие высказываются о внешности Баканова. Пользователи Сети отмечают, что мужчина прекрасно бы смотрелся на экране и мог бы сыграть в кино.