«Молодой и красивый»: что известно о новом главе «Роскосмоса» Дмитрии Баканове
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В «Роскосмосе» сменился генеральный директор. Место Юрия Борисова занял Дмитрий Баканов. Пользователи Сети восхитились внешностью мужчины и отметили, что он мог бы сниматься в кино.
Дмитрий Баканов стал самым молодым начальником «Роскосмоса». Ему всего 39 лет. До него пост занимали Дмитрий Рогозин и Юрий Борисов, которым было 54 года и 65 лет соответственно.
Как сообщает 360.ru, мужчина родился 7 октября 1985 года в Ленинске Казахской ССР. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Экономист» и является кандидатом экономических наук.
Он успел поработать в космической отрасли – был в должности руководителя спутниковой системы «Гонец» в дочерней корпорации «Роскосмоса» с 2011 по 2019 год. После Дмитрий перешел в департамент цифровой трансформации Минтранса, а в 2022 году стал замглавы в этом ведомстве.
Сенатор Дмитрий Рогозин уже успел поздравить Баканова с назначением в личном Telegram-канале.
«Искренне поздравляю Дмитрия Баканова с назначением на должность генерального директора Роскосмоса! Знаю его как очень толкового специалиста и порядочного человека», — написал он.
Пока одни обсуждают причины смены руководителя, другие высказываются о внешности Баканова. Пользователи Сети отмечают, что мужчина прекрасно бы смотрелся на экране и мог бы сыграть в кино.
«Красивый», «С такой внешностью в кино сниматься можно», «Новый русский Илон, удачи тебе, Дима!» — пишут люди в комментариях о назначении Баканова.
Некоторые сравнили его с голливудским актером: «Киллиан Мерфи у нас дома». Но женщин расстроил тот факт, что нынешний глава корпорации занят. Интернет-пользователи заметили у него кольцо «на том самом» пальце.
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