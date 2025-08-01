Героически исполнили долг: Путин пообещал наградить врачей, которые продолжили делать операцию при землетрясении

Президент России Владимир Путин прокомментировал историю, произошедшую на Камчатка. Местные врачи, несмотря на землетрясение, продолжили оперировать пациента. Героизм медиков восхитил главу государства, передает Telegram-канал RT на русском.

Путин отметил поступок камчатских врачей во время посещения Валаама, куда он прибыл вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Владимир Владимирович заявил, что работники больницы героически исполнили свой долг и поэтому заслуживают награды.

Вместе с историей про врачей на Камчатке разлетелись кадры из операционной палаты, где проводилось хирургическое вмешательство. Сильные подземные толчки, судя ролику, не вызвали паники у медиков. Они четко выполнили свою работу. В минздраве области после публикации видео заявили, что с пациентом, которому оказывали помощь во время землетрясения, все хорошо.

Ранее сообщалось, что Лукашенко взял с собой на Валаам сына Николая и шпица Умку. Сына белорусского президента заметили на молебне в храме.