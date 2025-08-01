Александр Лукашенко взял с собой на Валаам сына Николая и шпица Умку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял на Валаам сына Николая и шпица Умку. Николая Лукашенко заметили во время молебна.

Об этом сообщает aif.ru.

Он был с отцом в церкви Смоленской иконы Божией Матери. Николай сопровождает отца в ходе рабочей поездки в Россию.

Лукашенко приехал в РФ в пятницу 1 августа и направился на остров Валаам. Здесь запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

В марте 2025 года Николай Лукашенко привлек внимание прессы во время визита в Москву. Журналисты заметили на его голове залысины.

Также говорилось, что Николай «скромно затесался в толпу журналистов» в ходе приезда в столицу. Журналист кремлевского пула не сразу узнал Лукашенко-младшего.