Опубликовано 01 августа 2025, 14:441 мин.
Александр Лукашенко взял с собой на Валаам сына Николая и шпица Умку
Сына Александра Лукашенко Николая заметили во время молебна в церкви на Валааме.
© ALEXANDER KAZAKOV/AFP/East News
Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял на Валаам сына Николая и шпица Умку. Николая Лукашенко заметили во время молебна.
Об этом сообщает aif.ru.
Он был с отцом в церкви Смоленской иконы Божией Матери. Николай сопровождает отца в ходе рабочей поездки в Россию.
Лукашенко приехал в РФ в пятницу 1 августа и направился на остров Валаам. Здесь запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.
В марте 2025 года Николай Лукашенко привлек внимание прессы во время визита в Москву. Журналисты заметили на его голове залысины.
Также говорилось, что Николай «скромно затесался в толпу журналистов» в ходе приезда в столицу. Журналист кремлевского пула не сразу узнал Лукашенко-младшего.