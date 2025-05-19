«Гарри Поттера» и «Игру престолов» могут запретить в России из-за нового закона. Об этом сообщает «Парламентская газета».

1 сентября 2025 года вступает в силу приказ Минукульта о запрете пропаганды чайлдфри в фильмах и сериалах. Утверждается, что если в картине пропагандируется отказ от деторождения, таким произведениям не будет выдаваться прокатное удостоверение.

Также 1 сентября начинает действовать документ Роскомнадзора, предусматривающий блокировки в Сети контента, который содержит элементы пропаганды чайлдфри (демонстрирующего отрицательный образ беременности, материнства, отцовства или создающего положительное отношение к бездетности).

Журналисты выяснили, что под критерии запрещенной информации теперь могут подпадать сцены из «Гарри Поттера» — у профессора Макгонагалл не было детей; и «Игры престолов» — Бриенна мечтала стать рыцарем и быть равной мужчинам, для чего отказалась от детей.

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