Федеральное правительство или госкорпорация: где может продолжить карьеру Евгений Куйвашев после отставки
© Freepik
Евгений Куйвашев покинул пост губернатора Свердловской области после 13 лет работы. Известны возможные варианты трудоустройства политика после сложения полномочий.
Политолог Александр Безделов сказал «ФедералПресс», что адекватной заменой посту станет работа в федеральном правительстве или госкорпорации.
«Это может быть пост первого замминистра, допустим, в Минпромторге или в аналогичном министерстве», - поделился мнением эксперт.
«Ведомости» писали в феврале со ссылкой на источник, что Куйвашев может перейти на федеральный уровень. Конкретная должность при этом не называлась.
«Царьград» указывал, что политик может перейти на работу в ФАС или Росавтодор.
Об отставке губернатора в Кремле заявили 26 марта. Отмечалось, что Куйвашев покинул должность по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин оригинально дополнил русскую пословицу «Слово не воробей».