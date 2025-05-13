«Это провокация»: губернатор Развожаев возмутился выбором спектаклей для показа в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что руководитель театра имени Вахтангова Кирилл Крок пытался устроить провокацию, выбрав для показа спектакли режиссера Римаса Туминаса. Он назвал свое решение об отмене гастролей московского театра «принципиальной позицией».

Развожаев напомнил, что Туминас высказывался против России после начала СВО. Губернатор считает, что его спектакли не могли быть показаны, несмотря на заслуги и талант.

При этом гастроли театра ждали в Севастополе, но выбор спектаклей не может быть поддержан в текущих условиях, уверен губернатор.

«На мой взгляд, то, что пытался сделать руководитель театра в Севастополе – это провокация», - сказал Развожаев в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что вопросов к актерам и самому театру нет. Но есть вопрос к руководителю, выбравшему такой репертуар.

Губернатор отметил, что Севастополь примет любой федеральный театр, если в рамках гастролей привезут работы авторов, которые «сегодня вместе со страной».

Ранее сообщалось, что Развожаев отменил гастроли театра Вахтангова. Два из трех спектаклей были поставлены умершим режиссером Туминасом.