«Это опасный симптом»: глава Крыма хочет забрать снесенный в Карабахе памятник Айвазовскому

Крым готов забрать себе памятник художнику Ивану Айвазовскому, снесенный в городе Ханкенди в Карабахе. С соответствующим предложением выступил глава полуострова Сергей Аксенов.

Аксенов пояснил на примере Украины, что снос памятников не приводит ни к чему хорошему.

«Это опасный симптом, прежде всего, для самих разрушителей», — написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Он назвал Айвазовского гениальным живописцем, внесшем неоценимый вклад в российскую и мировую культуру. Аксенов отметил, что художник, будучи уроженцем Крыма, заслуживает уважения к своему наследию. В связи с этим глава полуострова заявил о готовности принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте.

Сергей Аксенов также предложил передать и другие памятники русской культуры, подвергшиеся вандализму.

«Не надо их крушить, лучше отдайте нам», — сказал он.

Напомним, памятник российскому живописцу снесли в Ханкенди в день его рождения 29 июля. Поступок властей Азербайджана вызвал большой резонанс в обществе.