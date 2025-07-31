Азербайджан снес памятник Айвазовскому в день рождения художника

В Азербайджане демонтировали памятник российскому живописцу Ивану Айвазовскому в Степанакерте в его день рождения 29 июля. Соответствующее заявление сделало агентство по развитию туризма и культуры Карабаха, сообщает «Sputnik Армения».

Там пояснили, что установленный в 2021 году памятник был снесен «оккупационными властями Азербайджана» после того, как в 2023 году все армянское население Карабаха «было вынуждено покинуть родину в результате насильственного выселения».

Памятник великому живописцу создал российский скульптор Салават Щербаков. Свою работу он посвятил не только живописцу, но и историко-культурным связям Карабаха с армянским и мировым наследием. Монумент был установлен в Степанакерте в декабре 2021 года.

Агентство считает, что снос памятника Айвазовскому является «очередным свидетельством по уничтожению армянского культурного присутствия в Карабахе». Специалисты продолжат фиксировать эти факты, чтобы получить их оценку от международного сообщества.

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