«Это не на камеру»: Песков прокомментировал встречу Путина с моряком в Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал общение главы государства Владимира Путина с моряком в Санкт-Петербурге в День Венно-морского флота. Он отметил, что это не было рассчитано на камеры.

«Это действительно не на камеру. Президент остается самим собой. Путин всегда предпочитает напрямую общаться с людьми», - высказался Песков. Его слова приводит Ura.ru.

Песков добавил, что Путин не мог не поздравить моряка в его профессиональный праздник.

Напомним, президент России остановил кортеж и вышел из машины пообщаться с жителями города. Путин, в частности, поговорил с бывшим моряком. Тот пожал руку и попросил президента продолжить борьбу с фашизмом. На это глава России указал на важность поддержки народа. После этого разговора к президенту подошел мальчик с просьбой сделать совместное фото, и Путин с удовольствием исполнил желание ребенка.

Ранее в Кремле рассказали, как президент относится к творчеству Владимира Высоцкого.