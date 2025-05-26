«Это каждодневный подвиг»: Симоньян поддержала идею о ежемесячных выплатах домохозяйкам

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поддержала идею ввести ежемесячные выплаты домохозяйкам. Женщина в личном Telegram-канале отметила, что материнство – это сложная и настоящая работа.

Напомним, что в Госдуму вносится законопроект депутатов фракции ЛДПР, устанавливающий основания и порядок осуществления ежемесячных выплат лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства.

Симоньян высказалась на эту тему и согласилась с тем, что матерям необходима помощь.

«Материнство — самое сложное, чем я когда-либо занималась в жизни. Поэтому меня очень задевает несправедливость по отношению к женщинам, которые дома воспитывают детей. Попробуйте посидеть один день с тремя, например. Даже если не нужно параллельно готовить, убирать, мыть, стирать и быть красивой», – поделилась мнением она.

Маргарита обратилась к неработающим мамам и призвала их не верить тем, кто внушает, что их занятие легкое. Она подчеркнула, что у воспитывающих детей не бывает отпуска или перерыва.

«Это без преувеличения и иронии каждодневный подвиг. Так что правильно в Госдуме предложили», – добавила она.

Ранее мы писали о том, что награжденная орденом Симоньян сказала, что ей неловко получать высокую награду.