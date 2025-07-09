«Это достойные люди»: новый министр транспорта Никитин ответил, как отнесся к смерти Старовойта

И.о. министра транспорта Андрей Никитин ответил на вопрос, как отнесся к гибели бывшего главы ведомства Романа Старовойта. Он назвал умершего достойным человеком.

Комментарий Никитина приводят «Ведомости».

«Это достойные люди, опыт которых на благо транспортной отрасли всегда пригождался и будет пригождаться», - сказал политик.

Также новый министр транспорта поблагодарил Комитет по транспорту, в котором работают профессиональные транспортники. «Это моя опора», - высказался Никитин.

Напомним, 7 июля Старовойта сняли с должности главы Минтранса. В тот же день его нашли мертвым в Одинцовском округе Подмосковья.

Известно, что девушка чиновника тяжело переживает его смерть. Как рассказал отец, она «в подавленных чувствах» и отказывается говорить с окружающими.