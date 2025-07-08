«Встречались несколько лет»: отец девушки Романа Старовойта раскрыл подробности их тайного романа

Отец девушки экс-министра Романа Старовойта рассказал подробности романа дочери Полины с чиновником. По его словам, отношения длились несколько лет. После смерти политика 7 июля дочь не выходит на связь и отказывается разговаривать с окружающими.

Об этом узнал сайт Kp.ru.

Старовойт в 2021 году развелся с женой. Спустя время его стали видеть с 25-летней студенткой медвуза.

Отец девушки сообщил: «Конечно, я знал об отношениях дочери с Романом. Они встречались на протяжении нескольких лет».

Родители старались не лезть в личную жизнь дочери. Подробности знакомства мужчина раскрывать не стал. Он также отметил, что Полина участвовала в конкурсах красоты и «крутилась в модельной сфере», но в последнее время посвящала себя учебе.

После окончания университета девушка переехала в Москву, продолжила получать образование в столице. После смерти возлюбленного девушка не хочет ни с кем выходить на связь.

«Моя дочь очень расстроена, находится в подавленных чувствах, даже отказывается говорить с окружающими. Со мной тоже не выходит на связь», - сказал мужчина и отметил, что пока неизвестно, будет ли она присутствовать на похоронах.

Ранее стало известно, что в здании Минтранса установили черно-белое фото после смерти бывшего руководителя ведомства. Напомним, 7 июля появились сообщения об отставке Старовойта. В тот же день экс-министра нашли мертвым.