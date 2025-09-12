«Это доказали»: отец Патриарха Кирилла крестил Путина в Ленинграде

Отец Патриарха Московского и всея Руси Кирилла крестил будущего президента России Владимира Путина. Глава РПЦ сообщил, что «это доказали».

По словам Патриарха, Владимир Путин жил Ленинграде недалеко от Преображенского собора, где служил отец.

«И, оказывается, потом это узнали и доказали, что именно мой отец крестил Владимира Владимировича», - сообщил глава РПЦ после литургии 12 сентября, которая состоялась в Даниловом монастыре. Его слова приводит РИА Новости.

В 2023 году Путин посещал Музей Русского патриаршества в Арзамасе. В ходе визита президент сообщил, что его крестил отец Патриарха в 1952 году.

