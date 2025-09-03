«Есть шанс дожить и до 150 лет»: Путин и Си Цзиньпин поразмышляли о бессмертии

В ходе неформальной беседы, которая была записана микрофонами во время прямого эфира, лидеры Китая, России и КНДР обсудили достижения современной медицины и перспективы продления человеческой жизни.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на зарубежный источник, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с Ким Чен Ыном затронули темы биотехнологий и радикального увеличения продолжительности жизни.

Си Цзиньпин отметил значительный прогресс в этом вопросе.

«Раньше люди редко доживали до 70 лет, но в наши дни в 70 лет вы все еще ребенок», – заявил он.

В ответ на это Владимир Путин высказал предположение, что дальнейшее развитие биотехнологий, включая постоянную трансплантацию органов, открывает путь к радикальному продлению жизни и, потенциально, к бессмертию.

С этим мнением согласился и китайский лидер.

«Согласно прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить и до 150 лет», – добавил он.

Эти же слова через переводчиков были донесены и до руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына.

