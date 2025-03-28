«Если я кого-то обидел, простите меня»: Евгений Куйвашев прокомментировал свою отставку

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с заключительной речью после отставки. Он также попросил прощения, если кого-то обидел.

На заявление политика обратило внимание издание E1.ru.

Куйвашев в первую очередь поблагодарил президента России за поддержку инициатив. Без нее, признался экс-губернатор, регион не сделал бы качественного шага вперед.

Он также выразил надежду на то, что новый временный руководитель Денис Паслер продолжит развитие. Он назвал политика грамотным управленцем и талантливым руководителем. Куйвашев уверен, что Свердловская область в надежных руках.

Отдельно он обратился к членам правительства, депутатам, руководителям правоохранительных органов.

«Мы все работали как одна команда. И я безмерно благодарен и счастлив. Если я кого-то обидел, не дай бог, простите меня», - заключил Куйвашев.

Напомним, об отставке стало известно 26 марта. Он сложил полномочия добровольно. Появились предположения о возможных вариантах трудоустройства Куйвашева после ухода с поста губернатора.