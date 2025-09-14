«Если не верите, то можете с ним пообщаться»: Кадыров заявил, что у 17-летнего Адама нет незаслуженных наград

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в беседе с РИА Новости заявил, что у его 17-летнего сына Адама нет незаслуженных наград. По словам руководителя региона, молодой человек получил их за конкретные достижения.

Кадыров уверил журналистов, что Адам — замечательный парень. Глава Чечни предложил тем, кто хочет в этом убедиться, лично пообщаться с его сыном.

При этом Кадыров отметил, что Адам обладает богатым запасом знаний и навыков, а спрос с него, как с сына, в два раза больше.

«Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше. Если это упрёк насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных», — рассказал Рамзан Ахматович.

В свои 17 лет Адам является помощником главы Чечни. Кроме того, он возглавляет Службу безопасности главы республики.

