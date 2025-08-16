Трампу не удалось провернуть свой классический трюк при рукопожатии с Владимиром Путиным

Президенту США Дональду Трампу не удалось провернуть свой классический трюк с «протяжкой» при рукопожатии с Владимиром Путиным перед началом переговоров на Аляске. На это обратила внимание эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева.

Глава Белого дома отличается «фирменным» рукопожатием, когда он берет руку и практически дергает ее на себя. Но с российским лидером ему не удалось провернуть этот трюк.

«Если говорить о протокольной съёмке, то как раз на ней, там, где они стоят рядом, он это и демонстрирует, когда резко дёргает руку нашего президента на себя, однако у него не вышло провернуть свой трюк», — рассказала Богачева Life.ru.

Как пояснила эксперт, американцы всячески пытаются проявить доминирующую позицию. Но Дональду Трампу не удалось ее показать Владимиру Путину. Богачева назвала «протокольным» рукопожатие лидеров России и США.

Екатерина также добавила, что Дональд Трамп заметно волновался, а Владимир Путин был спокоен и находился в хорошем настроении.

Напомним, российских журналистов по пути на Аляску кормили в самолете котлетами по-киевски.