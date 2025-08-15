Российских журналистов по пути на Аляску кормили в самолете котлетами по-киевски

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала, чем кормили российских журналистов в самолете по пути на Аляску. По ее словам, представителям СМИ подавали котлеты по-киевски. Об этом она сообщила в личном Telegram-канале.

15 августа состоится встреча президентов России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп решили, что саммит пройдет на Аляске на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон. В состав российской делегации вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны России Андрей Белоусов, глава минфина РФ Антон Силуанов, а также глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.

На Аляску для освещения встречи глав двух государств вылетели и представители СМИ. Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что в меню в самолете для журналистов были котлеты по-киевски.

«И бутылочку советского шампанского!», «Символично однако», «Очень вкусная котлета. И не важно, как называется», - обсуждают пользователи в соцсетях.

Напомним, что встреча состоится в 22:30 по московскому времени.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Аляску в футболке с надписью СССР.