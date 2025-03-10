Экс-министр экономического развития Улюкаев отказался от снятия судимости

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев отозвал свое ходатайство о снятии судимости. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Никулинский районный суд Москвы.

«По согласованию с Улюкаевым принято решение об отзыве данного ходатайства. Суд прекратил производство по делу», — приводит издание слова пресс-секретаря инстанции. Как отмечается, сам Улюкаев и его адвокат на заседание не явились.

Ранее правозащитники отмечали, что у бывшего чиновника есть шансы на погашение судимости. Некоторые указывали также, что в случае успеха он мог бы также вернуться на госслужбу.

Напомним — Улюкаев в 2017 году был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей за вымогательство взятки у главы компании «Роснефть» Игоря Сечина. Свою вину он не признал и в 2022 году вышел на свободу по УДО.

Ранее мы писали о том, что блогеру-лихачу Ахмеду Венгалби грозит до восьми лет заключения за попытку дать взятку сотруднику ДПС.