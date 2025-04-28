Экс-мэр Усть-Илимска Щекина попала на скамью подсудимых после жалоб жителей. Об этом стало известно «Страстям».

Усть-Илимский городской суд опубликовал карточку дела в отношении бывшего мэра города Анны Щекиной. Сообщается, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 293 ч. 1 УК РФ (Халатность). Ближайшее заседание состоится 13 мая.

Жители города Усть-Илимск неоднократно жаловались на уничтожение трамвайной линии города. В частности, в обращениях они утверждали, что Щекина намеренно врала о якобы изношенности трамвайной линии, и не приняла никаких мер по сохранению и развитию трамвайной линии. Вместо этого градоначальница пересаживала жителей на автобусы.

Трамвайная линия города существовала с 1988 года. Ее протяженность - около 15 км. В 2022 году линию закрыли.

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