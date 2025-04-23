Суд признал виновными экс-сотрудников электросетевой компании в получении взятки

Щербинский районный суд города Москвы признал виновными бывшего начальника управления капитального строительства филиала «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» В. Медникова и его заместителя А. Сычева в получении крупной взятки. Об этом порталу «Страсти» сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Отмечается, что оба фигуранта дела получили взятки в размере 17,7 млн рублей в период с 2018 по 2022 год. Сычева взяли с поличным. При этом он пытался избавиться от денег, выкинув их через забор.

«Как брали, так и берут, ничего не боятся», - отметил Бородин.

Медникова приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима. Также он обязан заплатить штраф, и ему запрещено занимать определенные должности. Сычеву дали 9 лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Виталий Бородин сообщил об отказе Лолиты помочь бойцу СВО.