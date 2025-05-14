Экс-президент США Джо Байден не узнал актера Джорджа Клуни на благотворительном вечере, который состоялся в июне 2024 года. Помощник политика напомнил, кто перед ним.

Об этом говорится в публикации The New Yorker.

Байден прибыл на мероприятие после саммита G7, который проходил в Италии. Глава Штатов выглядел изможденным, передвигался маленькими шагами, помощник вел его под руку.

Президент США сказал гостям, включая Клуни: «Спасибо, что вы здесь».

«Было очевидно, что президент не узнал Клуни», - сказано в материале.

Отмечается, что актера потрясла эта ситуация, свидетелями которой стали другие селебрити. Известно, что Байден много лет знал Клуни.

В апреле сообщалось, что изображение Байдена прифотошопили к семейному снимку. Политик был в деловом костюме в то время, как другие члены семьи в расслабленных образах.