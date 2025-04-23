Жив ли он? Экс-президента Байдена прифотошопили к семейному пасхальному снимку

Бывшего президента США Джо Байдена прифотошопили к семейному пасхальному фото, опубликованному в его аккаунте в соцсетях. Об этом сообщает зарубежное издание New York Post.

Два дня назад появился снимок, на котором была запечатлена большая семья Байдена. Был на фото и сам экс-президент страны. Но пользователи обратили внимание на то, что мужчина был в деловом костюме, хотя близкие выбрали более расслабленные образы. Кроме того, по мнению многих, он сидел сзади в странной позе и под неестественным углом, что выдает фотошоп.

Люди переживают, что со здоровьем Байдена что-то не так, некоторые даже задались вопросом, жив ли он вообще?

Напомним, что не так давно подобный скандал возник после публикации фото королевской семьи. Кейт Миддлтон на кадрах, которые появились после объявления о ее болезни тоже была будто прифотошоплена. Она позировала с сыновьями, но в кадре нашли много странных моментов. В итоге ее представителям пришлось извиняться перед публикой.

Ранее мы писали о том, что Павел Дуров необычно поздравил подписчиков с Пасхой. Комментаторы отметили, что миллиардер слишком увлекся фотошопом, изображая из себя «качка».