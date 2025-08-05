«Двое детей, младшему 3 года»: Симоньян назвала чудовищным срок для главы Гагаузии Евгении Гуцул
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которой назначили семь лет лишения свободы. Она назвала этот срок «чудовищным» для матери двоих детей.
Мнением Симоньян поделилась в Telegram-канале.
«У Евгении Гуцул двое детей, ее младшему сыну всего 3 года. Он еще не понимает, что людоеды лишили его мамы на семь долгих лет. Понять смысл чудовищного срока для женщины с детьми просто невозможно», - написала Симоньян.
Напомним, Гуцул обвиняли по 4 статьям – все связаны с незаконным финансированием избирательной кампании в 2023 году. Глава Гагузии состояла в партии, которая выступала за сближение с Россией.
Гуцул задержали 25 марта, политику не дали покинуть Молдавию. Задержание произошло в аэропорту Кишинева.
Ранее сообщалось, что во Франции заблокировали аккаунт Симоньян в одной из соцсетей. Симоньян задавалась вопросом, чем насолила президенту Эммануэлю Макрону.