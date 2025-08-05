«Двое детей, младшему 3 года»: Симоньян назвала чудовищным срок для главы Гагаузии Евгении Гуцул

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которой назначили семь лет лишения свободы. Она назвала этот срок «чудовищным» для матери двоих детей.

Мнением Симоньян поделилась в Telegram-канале.

«У Евгении Гуцул двое детей, ее младшему сыну всего 3 года. Он еще не понимает, что людоеды лишили его мамы на семь долгих лет. Понять смысл чудовищного срока для женщины с детьми просто невозможно», - написала Симоньян.

Напомним, Гуцул обвиняли по 4 статьям – все связаны с незаконным финансированием избирательной кампании в 2023 году. Глава Гагузии состояла в партии, которая выступала за сближение с Россией.

Гуцул задержали 25 марта, политику не дали покинуть Молдавию. Задержание произошло в аэропорту Кишинева.

Ранее сообщалось, что во Франции заблокировали аккаунт Симоньян в одной из соцсетей. Симоньян задавалась вопросом, чем насолила президенту Эммануэлю Макрону.