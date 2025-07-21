«Не знаю, чем насолила Макрону»: аккаунт Маргариты Симоньян заблокировали во Франции

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала, что ее аккаунт в соцсети Х заблокировали во Франции. По ее словам, она не понимает, по какой причине ей ограничили доступ к странице. Об этом она сообщила в личном Telegram-канале.

Симоньян отметила, что 21 июля обнаружила блокировку своей страницы. При этом ей не объяснили, почему это произошло. Журналистка пошутила, что могла чем-то обидеть президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Мой аккаунт в X заблокировали во Франции. Даже не знаю, чем я насолила Макрону. Я не говорила, что его жена — мужик», - написала в личном блоге Маргарита.

Напомним, что журналистка сейчас проходит через непростой период. В декабре прошлого года ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. На данный момент он все еще находится в бессознательном состоянии и пока неизвестно, когда он очнется. Симоньян признавалась, что перестала делиться новостями о ходе лечения, так как рассказывать нечего. Улучшений у телеведущего нет.

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