«Должно быть больше»: Владимир Путин оценил уровень потребления рыбы россиянами

Президент России Владимир Путин в ходе очередного совещание с членами правительства в режиме видеоконференции оценил уровень потребления гражданами морепродуктов. По словам главы государства, он отстает от рекомендованного Минздравом РФ. Кадрами с заседания делится ИА Регнум.

Владимир Владимирович подчеркнул, что в стране уникальные запасы биоресурсов. Однако необходимо обеспечить их транспортировку до конечного потребителя, чтобы у жителей всех регионов России была возможность купить качественные морепродукты и рыбу. И цены тоже должны быть доступными.

«Обращаю внимание, что в странах с довольно высоким уровнем потребления морепродуктов увеличивается и продолжительность жизни населения. У нас сейчас примерно 24 килограмма приходится на человека. Должно быть больше», — отметил российский лидер.

Он добавил, что для рыбохозяйственной отрасли страны приоритетным в первую очередь должен быть именно российский рынок.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин остался на заседании Совета по демографической политике, чтобы дослушать доклад председателя – Валентины Матвиенко.