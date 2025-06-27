Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова сообщила, что ее 17-летний брат Адам женится

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров сыграет свадьбу. Торжество пройдет в родовом селе семьи Кадыровых — Ахмат-Юрте.

О предстоящем событии сообщила сестра Адама, Айшат Кадырова, в своих социальных сетях. По ее словам, подготовка к свадьбе уже началась, однако личность невесты пока не раскрывается.

Пользователи Сети попросили сестру Адама показать хотя бы небольшую часть мероприятия, когда оно состоится. Но она отметила, что в такие важные моменты ей не до телефона.

Адам Кадыров, несмотря на юный возраст, уже занимает ряд ответственных должностей. В апреле 2025 года он был назначен секретарем Совета безопасности Чеченской Республики. Ранее, в ноябре 2023 года, в 15 лет он возглавил службу безопасности главы региона, а весной этого года стал куратором регионального управления МВД.

Ранее мы писали о том, что продюсер Пригожин осыпал комплиментами Кадырова после присвоения почетного звания.