«Уникальный человек»: продюсер Пригожин осыпал комплиментами Кадырова после присвоения почетного звания

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Муж певицы Валерии приятно удивлен наградой, которую получил в день своего рождения.

2 апреля Иосифу Пригожину исполняется 56 лет. Продюсер признался, что приятно удивлен присвоением почетного звания.

«И такой приятный сюрприз сделал руководитель республики. Я с уважением к нему отношусь и ко всему, что он сделал для республики и делает для государства. Конечно, это уникальный человек. Я хочу сказать, что для меня это большая неожиданность, приятно», — заявил Пригожин Газете.Ru.

По словам звезды, он действительно часто приезжал в республику, и с Чечней у него связаны только хорошие воспоминания. Пригожин восхищается тем, как Кадыров преобразил регион.

Продюсер считает, что эти награды принадлежат не ему, я Валерии, и ей будет очень приятно узнать о звании, присвоенном мужу. Супругу он назвал символом русской женщины, красоты, женственности и таланта. Именинник напомнил, что 11 апреля выходит последний альбом артистки.

Напомним, Иосиф Пригожин сел на шпагат в честь своего 56-летия. Продюсер до этого усиленно занимался с тренером по растяжке.