И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 05 июня 2025, 14:17
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Не хотят отдавать жизни за сумки Елены Зеленской: пленный боец ВСУ заявил, что украинцам надоел военный конфликт

Пленный боец ВСУ заявил, что украинцы не хотят погибать за сумки Елены Зеленской.
Не хотят отдавать жизни за сумки Елены Зеленской: пленный боец ВСУ заявил, что украинцам надоел военный конфликт

© GINTS IVUSKANS/AFP/East News

Далеко не все украинцы разделяют желание киевского режима продолжать конфликт с РФ до последнего человека. Боец ВСУ, который попал в плен к российским военным, заявил, что его народ устал от сражений и не хочет отдавать жизни за сумки Елены Зеленской.

РИА Новости привели слова захваченного украинского солдата. Он признался в беседе с журналистами, что не видит смысла в продолжении кровопролития. Боец считает, что от конфликта получают дивиденды только президент страны Владимир Зеленский и его жена Елена.

«Отдаем жизни за сумки Елены Зеленской», — заявил украинец.

Также пленный рассказал, что в зону боевых действий отправляют простых работяг. А военкомы в это время находятся в тылу и не появляются на линии соприкосновения.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высмеял Зеленского. Он назвал его «задумчивым диктатором» на фотографии из соцсетей.