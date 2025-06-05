Далеко не все украинцы разделяют желание киевского режима продолжать конфликт с РФ до последнего человека. Боец ВСУ, который попал в плен к российским военным, заявил, что его народ устал от сражений и не хочет отдавать жизни за сумки Елены Зеленской.

РИА Новости привели слова захваченного украинского солдата. Он признался в беседе с журналистами, что не видит смысла в продолжении кровопролития. Боец считает, что от конфликта получают дивиденды только президент страны Владимир Зеленский и его жена Елена.

«Отдаем жизни за сумки Елены Зеленской», — заявил украинец.

Также пленный рассказал, что в зону боевых действий отправляют простых работяг. А военкомы в это время находятся в тылу и не появляются на линии соприкосновения.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высмеял Зеленского. Он назвал его «задумчивым диктатором» на фотографии из соцсетей.