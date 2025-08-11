«Для Украины будет очень плохой новостью»: что случится после встречи Трампа и Путина в пятницу 15-го

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что удивлен выбором места для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он был уверен, что главы государств соберутся в ОАЭ, но не на Аляске.

«Честно говоря, я думал, что будут Эмираты, на это все указывало. Но это явно было предложение со стороны Трампа, он хотел, чтобы это произошло на территории Соединенных Штатов», - поделился точкой зрения Никонов.

По его мнению, Трамп мог и сам придумать встретиться на Аляске, тем более что она находится в нескольких километрах от России.

Никонов полагает, что украинский вопрос не будет единственным в разговоре двух лидеров. При этом политик не ожидает «серьезных прорывов» в этом направлении. Он напомнил, что Путин раскрыл российскую формулу в июне прошлого года.

«Я думаю, что вряд ли Путин пойдет на какое-то серьезное отступление от этой формулы, поскольку она предусматривает то, что в составе Российской Федерации есть 6 новых субъектов, зафиксированных Конституцией нашей страны», - сказал Никонов Kp.ru.

Он не уверен, что после встречи 15-го августа мы станем ближе к миру, но рассчитывает на сдвиги в отношениях США и России.

«Но для Украины, конечно, любое российско-американское сближение будет очень плохой новостью», - поделился мнением депутат.

Ранее президент России провел встречу с руководством Лаоса. Путин оценил подарок в виде двух слонов со стороны зарубежного лидера.