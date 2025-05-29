Девочка из Пензы уснула во время онлайн-встречи Путина с многодетными семьями

Девочка из Пензы уснула в прямом эфире во время онлайн-встречи президента России Владимира Путина с многодетными семьями. Трансляция велась на официальном сайте Кремля.

Видеоконференцию с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», матерями, удостоенными звания «Мать-героиня», Путин провел в преддверии Международного дня защиты детей. На встрече собрались многодетные россияне из разных регионов. Но одной из самых запоминающихся для зрителей стала трансляция из Пензы. Там одна из девочек не дождалась разговора с президентом и уснула.

Многодетные родители из Пензы подготовились к разговору с Путиным. Сыновья были в классических образах, а дочери в одинаковых платьях мятного цвета. Также ребята в руках держали вырезанных из картона ласточек – символ города.

«Создавая свою семью 22 года назад, мы понимали, что наша семья будет многодетной, так как моя супруга тоже из многодетной семьи, и моя семья тоже многодетная. На сегодняшний день мы пока воспитываем 11 детей», - поделился глава семьи из Пензы во время конференции, пока одна из его дочерей спала.

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