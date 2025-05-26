Цыганова выступила против Малофеева, предложившего лишать пенсий зумеров. Об этом сообщает «Абзац».

Вика Цыганова отреагировала на предложение медиаменеджера Константина Малофеева, заявившего о необходимости лишать пенсий всех, кто родился после 1995 года. Свою позицию миллиардер подкреплял тем, что необходимо стимулировать зумеров к рождению детей, которые будут помогать родителям в старости.

По словам певицы, такая инициатива нелогична, поскольку не учитывает людей, которые не могут иметь детей.

«Я считаю, что жить нужно по духовным скрепам и взглядам, что надо помогать окружающим. Как тогда быть матерям, которые потеряли на войне сыновей? А кто-то не может иметь детей. Если люди не хотят исполнять заповеди Божественные, то тогда мы будем устраивать эксперименты, вносить законы, потом их отменять, потом опять сходить с ума», — рассказала она.

Цыганова отметила, что детей можно воспитать правильно. Так, что они и без законов будут помогать своим родителям.

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