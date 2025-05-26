«Те, кто помогает им, — пособники врагов России»: Вика Цыганова объяснила «отмывание» уехавших артистов

Вика Цыганова высказалась об «отмывании» уехавших из России артистов. В своем Telegram-канале певица назвала «пляшущих на крестах» коллег «инструментом врагов» страны.

Известная своим патриотизмом Вика Цыганова обратила внимание на то, что за последний месяц в России снова вспомнили о знаменитостях, которые, по слухам, эмигрировали и зарабатывали за рубежом. Артистка отметила: «И Козловского вернули, и Урганта отмыли, и Ревве гражданство выдали». По мнению певицы, у РФ есть только один путь, которому противоречит позиция «предателей».

«Ну что тут сказать, у России есть путь — это путь Святой Руси. И весь шоу-бизнес нужно воспринимать лишь как инструмент врагов, направленный на уничтожение русской культуры. Представители шоу-бизнеса, пляшущие на крестах, — исполнители планов врага. Ну а те, кто изнутри страны помогает им, — пособники врагов России», — заявила Вика Цыганова.

Напомним, артистка часто критикует звезд российского шоу-бизнеса. Вика Цыганова считает, что они живут «за счет страны, народ которой ненавидят, рассматривая его лишь в качестве источника своей выгоды». По мнению знаменитости, в последнее время шоу-бизнес в РФ опустился «ниже плинтуса». Певица подчеркнула: «Кучера, Киркоров, Лолита и прочая шушера с голубого экрана» устраивают «пир во время чумы».

Ранее Вика Цыганова резко высказалась о концерте Валерия Леонтьева: «Не перенесла то, что увидела».