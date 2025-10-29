«Часто оказываются слабым звеном»: протоиерей Ткачев раскрыл секрет женского счастья

Протоиерей Андрей Ткачев рассказал, в чем заключается женское счастье. По словам представителя РПЦ, важную роль для нее играют создание семьи и рождение детей.

Подробности приводит издание «Ридус».

Ткачев прокомментировал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила о навязывании женщинам «идеологии эгоизма». Он отметил, что такое движение, когда человек живет ради собственного удовольствия, действительно есть.

«И женщины, к сожалению, рискуют первыми подвергнуться этому идеологическому давлению, ведь они часто оказываются слабым звеном… Согласно замыслу Бога, женщина главным образом предназначена для создания семьи, рождения и воспитания детей. Именно в этом заключается секрет женского счастья», - высказался протоиерей.

Он добавил, что современный человек бунтует против базовых установок, пытается найти новую идентичность. Однако, по его мнению, это превращается в борьбу с природной нормой.

«Борец с нормой всегда проигрывает», - заключил Ткачев.

