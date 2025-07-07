Бывший замглавы Росгвардии Стригунов отправился в СИЗО

Бывший первый замглавы Росгвардии Виктор Стригунов арестован и отправлен в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По версии следствия, преступления связаны с хищениями при строительстве военного полигона в Новосибирской области, взяточничеством и превышением должностных полномочий.

Стригунов занял пост первого замглавы Росгвардии в январе 2020 года. До этого он был командующим Сибирским округом войск Нацгвардии с октября 2016-го.

Ранее мы писали о том, что арестованный за мошенничество Эльман Пашаев попросил отправить его на СВО. Бывший адвокат обвиняется в том, что пообещал предпринимателю Алексею Блиновскому освободить его жену из СИЗО за денежное вознаграждение, «решить вопрос» с ее уголовным делом о налоговых нарушениях. Общая сумма предполагаемого мошенничества превышает 45 миллионов рублей.