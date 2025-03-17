Бывший ведущий «Орла и решки» Николай Серга стал советником главы МИД Украины

Украинский музыкант и телеведущий Николай Серга получил должность внештатного советника министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. На этот пост его назначили 7 декабря 2024 года.

О назначении экс-ведущего «Орла и решки» сообщает «Блокнот Одесса».

С начала спецоперации на Украине Серга вступил в ряды ВСУ. В 2022 году был награжден орденом «За мужество» III степени президентом Украины Владимиром Зеленским.

Николай Серга участвовал во многих российских юмористических шоу. Он выиграл проект «Смех без правил» и стал резидентом «Убойной лиги» на ТНТ. Участвовал в конкурсе «Новая волна», строил музыкальную карьеру.

В 2013 году начал вести тревел-шоу «Орел и решка» вместе с Региной Тодоренко. После он уходил из проекта, но вновь в него вернулся и проработал там до 2019 года.

Андрей Сибига возглавил МИД Украины в сентябре прошлого года. До этого он занимал пост первого замминистра иностранных дел и заместителя главы офиса президента.

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