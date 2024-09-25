«Всю программу вот это будет вести?»: как Ивлееву собирались со скандалом выгнать из шоу «Орел и решка»

Гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия рассказал, что блогер Настя Ивлеева могла не стать ведущей шоу «Орел и решка». По его признанию, когда он увидел первый выпуск с ней, то сразу же захотел выгнать с канала.

Настя попала в проект про путешествия уже с большой аудиторией в блоге. Ее утвердили в качестве ведущей и отсняли в первой поездке. Затем материал показали Картозии, и работа Насти его шокировала. Он понял, что она практически не может связать и двух слов.

«Стоит в кадре такая: „Ну, тут, в общем, как бы пляж. Вон там вот отель. Больше сказать нечего“. Я говорю: „Вы что охренели, что ли?! Прямо всю программу вот ЭТО будет вести? Замену мне готовьте, я ее хочу выгнать оттуда!“», - поделился Николай в интервью Надежде Стрелец.

В итоге глава канала решил дать Ивлеевой еще один шанс и не пожалел. Он отметил, что блогерша «раскачалась». Они смогли найти общий язык и даже подружиться.

То, что случилось после проекта с Настей, Картозия обсуждать особо не захотел. Он рассказал, что тоже получал приглашение на «голую» вечеринку, но не пошел.

Ранее Настя Ивлеева подала иск на мебельщиков, задолжавших 1,1 млн рублей.